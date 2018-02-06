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أحمد كريمة يتهم باحثة تقول بعدم كروية الأرض بـ"إهانة الإسلام"

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 05:12 ص
أحمد كريمة يتهم باحثة تقول بعدم كروية الأرض بـإهانة الإسلام
الشيخ أحمد كريمة
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نعيم يوسف
 
اتهم الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه، الباحثة سناء زيادة التي قالت إن الأرض مسطحة وليست كروية، بأن ذلك "إهانة للإسلام".

وأوضح "كريمة" في لقاءه مع برنامج "مع منال أغا"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه لو تلميذ بأوروبا سمعها تقول هذا الكلام سيرتد، أو يطعن في الإسلام، متابعا: "استحالة دي بديهيات".

وقالت الباحثة، إن نظيرتها بأن الأرض مسحطة يعتمد على المنطق والمشاهدة والاستدلال، وتوجه قرآني مع الآيات الصريحة المباشرة.

واستشهدت الباحثة بالأية القرآنية التي تقول: "﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَت)، فرد "كريمة": "ظاهريًا".
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