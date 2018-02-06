سامح عاشور عن مقاطعة الانتخابات: "كلام قديم ومينفعش يتقال"



وأضاف "عاشور" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة "cbc" الفضائية، أنه مهما كان رأيهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا ليس مبرر لإسقاط البلاد.





ولفت نقيب المحامين إلى أنه يعارض ما يجري في الانتخابات حاليا، وكان "أشرف لنا أن تتم الانتخابات لوحده"، موضحا أن الاستباق من أجل التكسير، فكرة غير مفيدة لأحد.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مشهد مقاطعة الانتخابات "كلام قديم ومينفعش يتقال"، متسائلا: "هل الهدف هو إسقاط الدولة أو إدخال أمريكا؟".