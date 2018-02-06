ترتيب الدوري المصري والهدافين عقب نهاية الجولة الثانية والعشرين

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تصدره مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.

واحتل النادي الأهلي المركز الأول بعدما وصل رصيده إلى 54 نقطة،فيما احتل زعيم الثغر المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وحافظ الإسماعيلي على المركز الثاني بعد الفوز على الإنتاج الحربي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما جاء الإنتاج في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وقفز المصري إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعد الفوز على المقاصة بأربعة أهداف لهدف،بينما احتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

وفي صراع القاع، ظل الرجاء في المركز الأخير برصيد 12 نقطة بعد الخسارة من الداخلية بهدف نظيف، فيما احتل الداخلية المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وظل النصر في المركز قبل الأخير" السابع عشر" برصيد 14 نقطة بعد الخسارة من دجلة بهدف نظيف الذي جاء في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

وجاءت خسارة طنطا من الزمالك بهدفين لهدف لتضعه في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.