"عطية": لن يرضى الله عن العبد إذا لم يسع إلى العمل حتى ولو كان يقرأ القرآن يوميا



وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، أن ذلك ورد في آخر آية في سورة المزمل، والتي تقول: "فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ".



وتابع الداعية الإسلامي: "احنا عندنا شباب غلبان جدا، حد فهمه إن المصحف ده تحت باطه، وهو مبيعرفش يقرأ".

قال الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الله لن يرضى على العبد إذا لم يسع إلى العمل، حتى ولو كان يقرأ القرآن يوميا.