موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري والقنوات الناقلة
الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 04:46 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق المقاولون العرب، مع نظيره الأهلي، يوم الخميس 8-2-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على إستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت
عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة
أون سبورت
- قناة
دي أم سي الرياضية
- النايل
سبورت الرياضية
ويحتل
فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يحل فريق المقاولون في المركز
السابع برصيد 31 نقطة.
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