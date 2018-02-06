علاقة مدرب كفر الشيخ بالمحافظ تتسبب في أزمة مع رئيس النادي

بدأت بوادر أزمة، تلوح في الأفق بين مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة المهندس أشرف أبوحليمة، وعبد الناصر محمد المدير الفني للفريق، بسبب إصرار الأخير على التعامل بشكل مباشر مع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ الذي يدعم الفريق بشكل كبير منذ بداية الموسم وكان له دورا بارزاً في تصدر الفريق للمجموعة الثالثة.

مجلس إدارة نادي كفر الشيخ لديه بعض التحفظات على المدير الفني للفريق، وهو ما يردده عدد كبير منهم في جلساتهم الخاصة، إلا أنهم ينتظرون تراجع نتائج الفريق، للإطاحة به من منصبه بسبب ما يرونه من محاولات يقوم بها المدير الفنى لتهميش أعضاء المجلس والتعامل بشكل مباشر مع المحافظ.

يذكر أن فريق كفر الشيخ يحتل صدارة المجموعة الثالثة، في دوري القسم الثانى برصيد 41 نقطة ويليه فريق حرس الحدود بفارق نقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يلتقى الفريقان يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من المسابقة.