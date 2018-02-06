تفاصيل وفاة "السيد وفارس" ضحايا لقمة العيش على طريق القناطر

على دراجة نارية "موتوسيكل"، توجه (السيد علي الهادي) 33 سنة، و(فارس إبراهيم عليوه) 50 سنة، أبناء قرية بوهة شطانوف مركز أشمون بالمنوفية، إلى عملهم في شبكة مياه الخلفاوي بشبرا الخيمة، وذلك عبر طريق القناطر الخيرية.



لم يكن طريقهم غريبًا، فقد اعتادوا السير من خلاله كل يوم، ولم تكن "الشبورة" حاضرة في ذلك اليوم، لكن القدر خبأ لهم ما أسوأ من ذلك، إذ فوجئوا بحافلة متوسطة "ميني باص" يأتي من خلفهم بسرعة جنونية، لم تتيح لهم القدرة على تفاديه، فالقدر كان أسرع من فكرة رد فعلهم.



لحظات قليلة وبدأ دراجتهم النارية تسقط أرضًا و"أتوبيس" يمر فوق أجسادهم، لتخرج أنفاسهم الأخيرة، قبل أن يعودوا لأبنائهم، لكنهم سيعودوا محمولين في جنازة مهيبة وبعدها إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة، تلك هي نهاية "السيد" و"فارس".



يؤكد الأهالي على حُسن خلق الرجلين وسمعتهم الطيبة، مشيرين إلى أنه شهداء لقمة العيش الكادحين ورائها كل يوم من محافظة المنوفية إلى القليوبية، وأشاروا إلى أن الحادث وقع أمام قرية شلقان التابعة لمحافظة القليوبية (الحادثة)، وقد رصدت كاميرا مثبتة أمام أحد محلات بيع زجاج السيارات تفاصيل المشهد الصادم.



يجدر الإشارة إلى أن أهالي قرية بوهة شطانوف قد شيعوا مساء الإثنين جثامين اثنين من أبناء القرية، إثر تعرضهم لحادث أثيم راحوا فيه ضحايا اسفل عجلات حافلة.