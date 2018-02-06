ناشئ أوسيم يخطف الأنظار في دوري الناشئين

تلقى محمود راضي لاعب أوسيم الرياضي، عدة عروض من أكثر من فريق، بعد أن لفت الأنظار بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم.

محمود راضى وشهرته محمود أبو الشيخ من مواليد 2000، ويلعب بمركز صانع الألعاب، كما يتميز باللعب أيضاً بمركز خط الوسط المهاجم ويشرف على تدريبه الثنائي حسن فاروق وطه عباس.

وأكد محمد الحسيني المنسق الإعلامى لقطاع الناشئين بأوسيم الرياضي على أن مجلس الإدارة والقطاع لن يتاخروا فى تسهيل تلك المفاوضات، وعدم الوقوف أمام مستقبل اللاعب الكروي والنادي أيضا، وذلك عقب حدوث تلك المفاوضات مع أكرم جابر مدير قطاع الناشئين.