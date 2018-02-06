نجوم هوليوود في حفل الغداء السنوي لمرشحي الأوسكار (صور)





حرص عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود على حضور حفل الغداء السنوي لمرشحي حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام في مدينة لوس أنجلوس.



وحضر الحفل الكثير من النجوم في مقدمتهم ميريل ستريب، سام روكويل، جار أولدمان، لورا ديرن، كوميل نانجياني، مارجوت روبي، سيرشا رونان، كريستوفر نولان وزوجته المنتجة إيما توماس.





كما حضر المخرجون ستيفن سبيلبرج، جريتا جيرويج، جييرمو ديل تورو، جريتا جيرويج، اليسون جاني، دانيال كالويا، سالي هوكينز، ماري جي بلايج، تيموثي شالاميه وغيرهم".







