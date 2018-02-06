تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية: الناقلة لمباريات الدوري المصري وجميع مباريات قناة تشيلسي

تعد قناة أون سبورت حاليًا من أهم القنوات الفضائية المصرية في الوطن العربي، والتي تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات، وتتمتع هذه القناة بنسب مشاهدة كبيرة للغاية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بسبب الانفرادات الحصرية التي تقوم بتقديمها هذه القناة على شاشتها في مجال الرياضة وبالتحديد كرة القدم.

وتقع قناة أون سبورت ضمن القنوات التي كانت تتبع شبكة قنوات (أون تي في)، والتي كان يمتلكها رجل الأعمال المصري الشهير (نجيب ساويرس)، ولكن قام نجيب ساويرس ببيع الشبكة كاملة لرجل الأعمال المصري الشهير (أحمد أبو هشيمة)، ومنذ شرائها وقد قام أحمد أبو هشيمة بتطوير هذه الشبكة، وقام بتقسيمها إلى مجموعة قنوات كثيرة متخصصة في الرياضة والدراما وبرامج التوك شو.

وتتبع القناة للقمر الصناعي (نايل سات)، وترددها هو 10853، ومعدل الترميز هو 3/4 27500.