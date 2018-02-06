استقال من منصب نقيب الممثلين مرتين واتهم بالفساد عقب ثورة يناير.. معلومات لا تعرفها عن أشرف زكي





فاجأ الفنان أشرف زكي، زملاؤه في الوسط الفني، في الساعات الماضية بإعلان استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا إصداره بيانًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح سبب هذا القرار.

وفي سياق ذلك نسلط الضوء على أبرز 10 معلومات عنه..



