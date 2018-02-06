استقال من منصب نقيب الممثلين مرتين واتهم بالفساد عقب ثورة يناير.. معلومات لا تعرفها عن أشرف زكي
فاجأ الفنان أشرف زكي، زملاؤه في الوسط الفني، في الساعات الماضية بإعلان استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا إصداره بيانًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح سبب هذا القرار.
وفي سياق ذلك نسلط الضوء على أبرز 10 معلومات عنه..
- ولد أشرف زكي في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر عام 1960 بمحافظة القاهرة.
- تخرج من المعهد العالي للفنون وعمل مدرسا به
- ينتمي أشرف زكي، لعائلة فنية فزوجته الفنانة روجينا وشقيقته الفنانة ماجدة زكي.
- تولى رئاسة مجلس نقابة المهن التمثيلية واستقال منها خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لاتهامه بالفساد من قبل زملاؤه في الوسط الفني؟
- تم تعيينه رئيس جهاز السينما في فبراير عام 2011 ولكن استقال منه بعد مطالبة العاملين بالجهاز برحيله.
- تولى منصب النقيب مجددا عام 2015 بعد إجراء إنتخابات التجديد.
- انفصل أشرف زكي عن روجينا ولكنه عاد لها بعد أشهر قليلة من الانفصال.
- افتتح المشروع السكني للعاملين بالنقابة بمدينة السادس من أكتوبر آخر العام الماضي.
- صدق على قرار إنشاء صيدلية خاصة بالنقابة.
- أثار أزمة حوله بعد اصداره لقرار تخديد عدد الأعمال الفنية للفنانين الأجانب في مصر.