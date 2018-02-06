طارق عبدالجابر يكشف كيف تُدار قناة الشرق (فيديو)



وأوضح "عبدالجابر" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، الذي يقدمه تامر عبدالمنعم، على قناة العاصمة الفضائية، أن قناة الشرق تتلقى تمويلا كبيرا، ولديهم إذاعة وقناة فضائية.



وأكد أنهم كان يُفرض عليهم توجهات معينة، وكانوا يلقنونهم كلام عن الجيش والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسي لا يليق.



وأشار إلى أن الإعلامي معتز مطر، لديه سيارة، وهناك الكثير من الشخصيات يعيشون عيشة جيدة في تركيا، بينما البعض الآخر لا يعيش جيدًا.







كشف الإعلامي طارق عبدالجابر، الذي كان يعمل في قناة الشرق، أنه أخطأ عندما ذهب إلى منصة رابعة العدوية، وهو نادم عن العمل في قناة الشرق، وأنه أخطأ عندما سمع لكلام أيمن نور.