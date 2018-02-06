ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سميح ساويرس: هذه مشكلة السياحة في مصر

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 03:53 ص
سميح ساويرس: هذه مشكلة السياحة في مصر
سميح ساويرس
طباعة
نعيم يوسف
 
قال سميح ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن مشكلة السياحة في مصر هي عدم التنسيق بين وزارتي الطيران، والسياحة، موضحا أن هناك "حساسية" بين الوزارتين.

وأضاف "ساويرس" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "ON-E" الفضائية، أن كل وزير ينظر إلى مصلحة البلاد من خلال مصلحة وزارته.

وأشار إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزارتين، وهذا هو ما سينقل السياحة من مليون أو اثنين زيادة إلى 10 أو 20 مليون زيادة.
المزيد عن: وزارة الطيران وزارة السياحة مصر عمرو أديب سميح ساويرس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح الحكومة في السيطرة على الأمطار ومواجهة السيول؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
22:00
-
بوافيستا
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
نادي مولودية الجزائر
شبيبة الساورة
-
x
18:00
-
وفاق رياضي سطيف
شباب رياضي بلوزداد
-
x
19:00
-
إتحاد بسكرة
كأس فرنسا
بورج بيروناس
-
x
19:30
-
مارسيليا
سوشو
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
كأس ألمانيا
بادربورن
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
-
x
21:45
-
فيردر بريمن
كأس الإتحاد الإنجليزي
برمنجهام سيتي
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
نوتس كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/6/2018 7:30:06 AM