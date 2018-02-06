سميح ساويرس: هذه مشكلة السياحة في مصر



وأضاف "ساويرس" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "ON-E" الفضائية، أن كل وزير ينظر إلى مصلحة البلاد من خلال مصلحة وزارته.



وأشار إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزارتين، وهذا هو ما سينقل السياحة من مليون أو اثنين زيادة إلى 10 أو 20 مليون زيادة.

قال سميح ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن مشكلة السياحة في مصر هي عدم التنسيق بين وزارتي الطيران، والسياحة، موضحا أن هناك "حساسية" بين الوزارتين.