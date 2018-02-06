"المسلماني" يكشف عن أخطر معركة في تاريخ البشرية

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن أخطر معركة في تاريخ الحروب في العالم هي معركة "ستالينجراد"، خلال الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن هتلر بدأ بغزو روسيا في عملية أطلق عليها "بارباروسا"، بعد توتر العلاقات بين روسيا وألمانيا.



وتابع "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، أن ألمانيا أرسلت 4.5 مليون جندي لغزو روسيا، وكان يهدف هتلر أن تصبح ألمانيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة والموارد، وإهانة الزعيم الروسي "ستالين" بالاستيلاء على المدينة المسماة باسمه "ستالينجراد".



وأشار إلى أن عدد قتلى معركة "ستالينجراد" فقط 2 مليون جندي، ونحو ربع مليون أسير ألماني، وآلاف الجرحى والمشردين، إضافة إلى أن المعركة شهدت أكبر غارة في تاريخ البشرية لمدة 3 ساعات متواصلة أسفرت عن مقتل 40 ألف مدني.

