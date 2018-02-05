صادق الصباح وأشرف زكي يكرمان أشرف عبدالباقي لجهوده في تطوير المسرح المصري

أقامت شركة "المتّحدين للإنتاج الإعلامي - صبّاح إخوان" احتفالية عقب اختتام الموسم الثالث لعروض الفرقة الشهيرة "مسرح مصر" للنجم أشرف عبد الباقي، بعرضٍ حمل الرقم 100، وذلك على خشبة مسرح "جراند نايل تاور" في الـ"جاردن سيتي".

وشارك رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتج صادق الصبّاح نجوم العمل الاحتفال بانتهاء الموسم الثالث، وتمّ خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق الموسم الرابع الذي من المُقرّر افتتاحه في عيد الفطر المُقبل.

يُذكر أنّه حضر الحفل نخبة من نجوم الفن نذكر من بينهم حمادة هلال وهاني رمزي وأحمد رزق وشريف منير وأشرف زكي وإيهاب فهمي وسليمان عيد، كما حضر أيضاً الرئيس التنفيذيّ لمجموعة قنوات" Mbc" سام برنت ورئيس قنوات" Mbc" مصر محمّد عبد المتعال والمُتحدّث الرسميّ لمجموعة قنوات" Mbc" مازن حايك.

وفي ختام الحفل، قدّم المُنتج صادق الصبّاح درع شركة "صبّاح إخوان" للفنّان أشرف عبد الباقي وفريق"مسرح مصر"، وكذلك قام الدكتور أشرف زكي بتقديم درع النقابة للفنّان أشرف عبد الباقي على جهوده بإعادة المسرح إلى سابق عهده.