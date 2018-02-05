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نيمار ينذر ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

الإثنين 05/فبراير/2018 - 06:12 م
نيمار ينذر ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

حذر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.


نشرت صحيفة الماركا تصريحات نيمار الذي قال: مواجهة ريال مدريد صعبة للغاية ولكننا على كافة الاستعداد لهذه المواجهة في دوري الأبطال.


وأضاف نيمار: الجميع يستعد بشكل جيد لمثل هذه المباريات الكبيرة، لا أستطيع الانتظار لهذا اليوم من أجل مواجهة ريال مدريد.


الجدير بالذكر ان ريال مدريد سيواجه باريس في لقاء الذهاب بملعب البرنابيو يوم 14 فبراير الجاري، فيما ستكون مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

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