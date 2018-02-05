الرئيس التركي يلتقي نظيره الإيطالي في روما





التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في إطار زيارته الرسمية إلى روما.





وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ اللقاء المغلق الذي جمع الرئيسين في القصر الرئاسي الإيطالي، استمر لمدة 50 دقيقة.





وعقب انتهاء لقائهما الثنائي، شارك أردوغان في مأدبة طعام أقامها نظيره الإيطالي على شرفه، وتخلل المأدبة، اجتماع وفدي البلدين.





وحضر مأدبة الطعام من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والدفاع نور الدين جانيكلي، الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، والنائبة عن حزب العدالة والتنمية إلكنور إنجة غوز، ونائب حزب الحركة القومية سميح يالجن.





ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، يعقبه اجتماع مع رؤساء الشركات الإيطالية الكبرى.





ويجري أردوغان زيارة رسمية إلى الفاتيكان وإيطاليا بدأت يوم أمس، وتنتهي اليوم.



