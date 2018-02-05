غدًا.. "الليثي" يوقع "مولانا في باحة الأقصى" في معرض الكتاب

يستعد الكاتب الصحفي عبد الرحيم الليثي، لحفل توقيع كتابه "مولانا في باحة الأقصى" بجناح مركز الحضارة العربية للنشر، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء غدا الثلاثاء.

ويكشف "الليثي" عن العديد من المفاجآت خلال مناقشة أجزاء الرواية المليئة بالغموض مع الجماهير المتوقع حضورها، حيث تحمل الرواية الكثير من الغموض والإثارة، بالإضافة إلى المزيج الدرامي والسياسي الذي قدمه الكاتب في وجبه دسمه عبر فصول الرواية.

كما يكشف عن سبب اختيار صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقدمة الرواية، وهو ما أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، لاسيما وأنها تتعارض مع عنوان الرواية.