قرار عاجل من المملكة بعد انتشار فيديو رقص الفتاة السعودية (فيديو)

في إطار التغيرات الغريبة التي يشهدها المجتمع السعودي في الفترة الأخيرة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لفتاة سعودية تقوم بأداء رقصة في إحدى فرق الفنون الشعبية التابعة لمحافظة جازان في المملكة، مما أثار جدل وغضب كبير دفع المسئولين في المملكة إلى التدخل وإتخاذ قرار عاجل تجاه هذا الموقف.





حيث أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة قراراً عاجلاً بضرورة التحقيق في الواقعة، التابعة لهيئة السياحة و التراث الثقافي بالمنطقة، بضرورة التدخل وإتخاذ اللازم ضد هذه الواقعة لمنع تكرارها مرة أخرى خاصة أنها تُسىء إلى المجتمع السعودي و تقاليده.





هذا و في الفترة الأخيرة شهدت المملكة عدة مواقف مماثلة للرقص في الشارع و لزفة عروس على كورنيش جدة، و هو ما أثار جدلاً كبيراً ومطالبات بضرورة موقف حازم لمنع تكرار تلك التجاوزات، و برغم الإعلان عن تحويل تلك الوقائع للتحقيق وإتخاذ إجراءات ضدها إلا أنه ما زالت مستمرة و تتزايد.



