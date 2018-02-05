نصائح للتخلص من الأشياء الغير ضرورية بمنزلك

هناك نصائح يجب عليكِ اتباعها للتخلص من الأشياء غير الضرورية في منزلك:





- ابدئي غرفة غرفة، ولا تدخلي في الثانية وهناك اشياء لا ترتبيها في الاولى، لكي لا تعم الفوضى، كما لا تبدئي بالأصعب وتعقدي الأمور ولكن ابدئي بالأشياء البسيطة أولًا حتى لا تفقدي حماسك.





- تخلصي في البداية من كل شيء صغير غير صالح للاستخدام، فالأشياء الصغيرة هي أكثر ما يسبب الفوضى والكراكيب في كل مكان، كالأوراق والفواتير القديمة والأقلام والكتب القديمة والألعاب التالفة والمكسورة وغيرها من التفاصيل الصغيرة، أما الأوراق المهمة فيمكنكِ تنظيمها في ملفات ووضعها في مكان محدد، ونسخ الصور إلكترونيًّا والاحتفاظ بها على جهازك أو حفظها في ألبومات كبيرة.





- اجمعي كل الأشياء المخزنة الصالحة للاستعمال ولكنها غير صالحة لك ولم تستخدميها منذ فترة، كالملابس القديمة والأحذية والحقائب وغيرها من الأغراض التي أصبحت غير مناسبة لكِ ولكنها تتراكم في الخزانات، تخلصي منها بالطريقة التي تناسبك سواء ببيعها، أو بإعطائها لأحد أصدقائك أو أقاربك، أو بالتبرع بها لأحد الجمعيات الخيرية، حتى يستفاد بها من يحتاجها بدلًا من تخزينها دون جدوى.





- إذا كان هناك ما يساورك الشك في أنكِ ستحتاجين له فيما بعد، جمعي تلك الأشياء في مكان واحد معروف حتى لا تنسيها، وفي حالة عدم استخدامها لمدة ثلاثة أشهر، فهذا يعني أنكِ لن تحتاجينها أبدًا لذا تخلصي منها على الفور دون تردد.





- تخلصي من أي قطعة أثاث قديمة غير مفيدة على الفور حتى لا تشعرك بالفوضى وبضيق المنزل، ولا تنخدعي بالكماليات لأنها تزحم المكان وتقضي على جماله، وتخلصي كذلك من أي أجهزة معطلة أو أدوات منزلية قديمة، ويمكنكِ بيع هذه الأشياء والاستفادة من ثمنها في شراء أشياء أخرى مفيدة تحتاجينها في الوقت الحالي.