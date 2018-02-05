نيمار يحتفل بعيد ميلاده الـ25 في حضور 150 شخصا

دعا اللاعب البرازيلي نيمار 150 شخصية لحضور الاحتفال بعيد مولده الـ26 ، وذلك قبل عشرة أيام من المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني في ملعب البرنابيو بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وأقيم حفل عيد ميلاد نيمار، الصفقة الأغلي في تاريخ كرة القدم، مساء الأحد، قبل يوم من تاريخ عيد مولده الذي يحل اليوم الموافق الخامس من فبراير/شباط.





وظهر لاعبي فريق باريس سان جيرمان بالكامل بما فيهم المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني، منافس نيمار الرئيسي في الفريق، أثناء الحفل الذي أقيمت في قاعة احتفالات قريبة من قصر الإليزيه.





وتم تداول بعض صور الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ظهر فيها كافاني وهو يرقص، وأيضا ظهر حارس المرمي كيفن تراب وهو يقبل صديقته، عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيل جولارت، أمام كاميرات المصورين الذين منعوا من دخول الحفل.





يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه غدا فريق سوشو في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا قبل أن يتوجه يوم السبت لملاقاة فريق تولوز في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، وهذا قبل اللقاء المرتقب أمام ريال مدريدالإسباني، في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، علي ملعب البرنابيو.



