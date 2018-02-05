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غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:58 م
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
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شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
 
انطلقت منذ قليل، ندوة بعنوان "التضامن الاجتماعي..برامج لحماية الشباب والمرأة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك على هامش فاعليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك فيها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وأدارها الدكتور محمد فتحي.

وقالت الدكتورة غادة والي إن وزارة التضامن الاجتماعي من أقدم الوزارت المصرية والتي ينقسم نشاطها إلى ثلاث مجالات ممثلة في "الحماية، والرعاية، والتنمية"، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على خدمة المواطن المصري من المهد إلى اللحد، موضحة أن عملها كوزيرة يتضمن كل يوم مفاجأة جديدة، وهو عيب وميزة في نفس الوقت.

وأضافت "غادة" أنه لا مجال للمتشائمين في خطط المستقبل، مطالبة الشباب بالتفاؤل، لمشاهدة الفارق الذي تحدثه الوزارة من خلال خططها المختلفة سواء للطفل أو المرأة أو الشباب.

غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
غادة والي: لا مجال للمتشائمين في المستقبل (صور)
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