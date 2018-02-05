نجم الإسماعيلي يعرب عن سعادته بثنائية أبوحماد
الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:55 م
أحمد سعد
عبر عبد الرحمن مجدى لاعب وسط فريق النادى الإسماعيلى عن سعادته البالغه بهدفيه فى لقاء ابوحماد الودى وظهورة بشكل طيب خلال احداث المباراة .
وأضاف انه سيسعى لبذل اقصى جهد للحصول على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيدرو بارنى المدير الفنى البرتغالى الجديد .
وتابع أن الاسماعيلى قادر على المنافسة ومواصلة الانتصارات والدورى مازال طويل، واللاعبين يؤدون بشكل طيب للغاية خلال المباريات .
واختتم تصريحاته بانه يتمنى إسعاد جماهير الدراويش واثبات نفسة وتحقيق بطولة مع الدراويش .
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