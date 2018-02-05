نجم الإسماعيلي يعرب عن سعادته بثنائية أبوحماد

عبر عبد الرحمن مجدى لاعب وسط فريق النادى الإسماعيلى عن سعادته البالغه بهدفيه فى لقاء ابوحماد الودى وظهورة بشكل طيب خلال احداث المباراة .





وأضاف انه سيسعى لبذل اقصى جهد للحصول على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيدرو بارنى المدير الفنى البرتغالى الجديد .





وتابع أن الاسماعيلى قادر على المنافسة ومواصلة الانتصارات والدورى مازال طويل، واللاعبين يؤدون بشكل طيب للغاية خلال المباريات .



