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نجم الإسماعيلي يعرب عن سعادته بثنائية أبوحماد

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:55 م
نجم الإسماعيلي يعرب عن سعادته بثنائية أبوحماد
الإسماعيلي
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أحمد سعد
 

عبر عبد الرحمن مجدى لاعب وسط فريق النادى الإسماعيلى عن سعادته البالغه بهدفيه فى لقاء ابوحماد الودى وظهورة بشكل طيب خلال احداث المباراة .


وأضاف انه سيسعى لبذل اقصى جهد للحصول على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيدرو بارنى المدير الفنى البرتغالى الجديد .


وتابع أن الاسماعيلى قادر على المنافسة ومواصلة الانتصارات والدورى مازال طويل، واللاعبين يؤدون بشكل طيب للغاية خلال المباريات .


واختتم تصريحاته بانه يتمنى إسعاد جماهير الدراويش واثبات نفسة وتحقيق بطولة مع الدراويش .

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