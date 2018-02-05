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لوقت رضاعة مناسبك لكِ ولطفلك.. اتبعي هذه النصائح

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:52 م
لوقت رضاعة مناسبك لكِ ولطفلك.. اتبعي هذه النصائح
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هناك نصائح هامة لوقت رضاعة مريح لكِ ولطفلك سواء بالمنزل أو في الخارج:-

- يمكنك استخدام وسادة الرضع التى تريحهم عند النوم للرضاعة وتريح كتفيكِ أيضاً، وتجعل طفلك في الوضع المناسب للرضاعة.
- بما أنك ترضعين طفلك رضاعة طبيعية فعليك إرتداء حمالة صدر تتناسب مع حجم ثدييكِ و فى نفس الوقت مريحة وسهلة الاستعمال عندما يحين وقت الرضاعة.
- يجب أن تكونى صافية الذهن عند إرضاع طفلك و لا تفكرين فى أى مشاكل لأن ذلك يؤثر على طفلك و على اللبن الذى يصل اليه مع مراعاة الهدوء و الابتعاد عن الضوء قدر الإمكان.
- استخدمي كريمات طبيعية للعناية بثديكِ سواء من الترهل أو تشققات الحلمة وما شابه.
- إذا كنتِ تعانين من صعوبة إدرار الحليب، احرصي علي التغذية الجيدة و الصحية وتناول المشروبات الطبيعية و المياه، أيضاً يمكنكِ اللجوء الي شفاطات الحليب من الثدي والتي تباع في الصيدليات علي شكل جهاز صغير. 
- استخدمي غطاء أو cover  الرضاعة و الذي يُباع بأشكال جذابة في محلات مستلزمات الحوامل و الأطفال ويساعدكِ علي إرضاع طفلك بسهولة عند الخروج أو التواجد في احدي الأماكن العامة أو لدي أقاربك و يعمل علي تغطية صدرك بالكامل و كذلك طفلك أثناء الرضاعة.  
- إذا كنتِ أم عاملة و ترغبي في تحضير رضعة لصغيرك قبل الذهاب للعمل، يمكنكِ إدرار بعض الحليب من ثديكِ ووضعه في ببرونة معقمة لطفلك –يظل صالحاً لعدة ساعات-.
- عليك ارتداء الملابس التى تتناسب مع إرضاع طفلك و التى تعمل على تسهيل هذه العملية و لا تجعلك تعانين ومنها الملابس الضيقة أو كثيرة التفاصيل.
- للأمهات العاملات احرصي علي تواجد عدة أشياء أساسية بحقيبتك مثل: حمالة صدر إضافية و اسفنجات للصدر وببرونة معقمة، أيضاً مناديل مبللة معقمة .
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