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غدًا.. إسلام الشاطر يكشف كواليس برنامجه الجديد على extra news في "هنا العاصمة"

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:54 م
غدًا.. إسلام الشاطر يكشف كواليس برنامجه الجديد على extra news في هنا العاصمة
إسلام الشاطر
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أحمد رمضان متولي
 

يستضيف برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، نجم الكرة المصرية الكابتن إسلام الشاطر، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.

 

يكشف إسلام الشاطر لأول مرة تفاصيل انضمامه إلى أسرة cbc، وكواليس برنامجه الجديد على extra news.

 

كما يقيم الشاطر خلال الحوار الدوري المصري وفرص المنتخب في كأس العالم وأبرز التحديات أمامه خلال البطلة، كما يعلق على مجريات كرة القدم في مصر ورؤيته لها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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