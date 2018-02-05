أول تعليق لـ ليلى علوي بعد ظهورها بالحجاب

قالت الفنانة ليلى علوي، إن شخصيتها في فيلم "التاريخ السري لكوثر" غير متوقعة تماما، مشيرة إلى أن السيناريو أعجبها بشدة، وأنها متحمسة للعمل مع المخرج محمد أمين وباقي فريق العمل.

وأضافت ليلى، أنها تهتم بالقيمة الفنية للعمل وبوصولها للناس بشكل ممتع، موضحة أن الفيلم هو تعاونها الأول مع الدكتور وليد مصطفى وشركة "سكاي برودكشن"، وأن إنتاج الشركة المعروض سابقا متميز وناجح، متمنية أن يحظى "التاريخ السري لكوثر" بنفس نجاح أعمال "سكاي".

وعن ظهورها بالحجاب في أحداث الفيلم، قالت "ليلى": "أنا أول واحدة في مصر طلعت في دور محجبة، في فيلم عاطف الطيب (ضربة معلم) عام 1987، مشددة على أنها لا تهتم بملابس الشخصية بقدر ما تفعله هذه الشخصية في العمل ومدى كونها واقعية وحقيقية".

"التاريخ السري لكوثر"، تأليف وإخراج محمد أمين، وإنتاج "سكاي برودكشن"، وبطولة زينة وأحمد حاتم وإيناس كامل وفراس سعيد، وإنتاج "سكاي برودكشن" و"الريماس".