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سيسك فابريجاس يوجه نصيحة لهازارد للفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:53 م
سيسك فابريجاس يوجه نصيحة لهازارد للفوز بالكرة الذهبية
هاوارد وفابريجاس
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وكالات
 


قال لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الإسباني سيسك فابريجاس، إن زميله في الفريق، البلجيكي إدين هازارد، يجب أن "يعتمد على نفسه"، إذا كان يرغب في الفوز بالكرة الذهبية.

 

وأوضح فابريجاس، في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية: "هو لاعب متمكن في مواقف النزاعات الفردية، ويمكنه التمرير والوقوف على الكرة.. فوزه بالكرة الذهبية يعتمد على مجهوده".

 

وأشار إلى أنه شاهد الكثير من لاعبي الصفوة، موضحا أن هازارد لديه "الجودة" الكافية، للفوز بالجائزة.

 

وصرح فابريجاس: "أعرف ما هو قادر على فعله، وقلت له إن الأمر يعتمد على مجهوده.. أحب التحلي بالصراحة".

 

ويلعب هازارد (27 عاما) موسمه السادس، مع الفريق اللندني، الذي انتقل له في 2012، قادما من ليل الفرنسي، مقابل أربعين مليون يورو.

 

وسجل هازارد هذا الموسم ثمانية أهداف، في 21 مباراة بالدوري، مع تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع بخمسين نقطة.

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