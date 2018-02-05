"برلماني" يتقدم ببيان عاجل لوزيري الصحة والتموين بشأن "الدواجن المجمدة"

تقدم الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بشأن الدواجن مُخفضة الأسعار التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالأسواق المصرية.





وقال "عبد الغني"، في نص البيان العاجل: "ظهر في بعض مناطق القاهرة وباقي محافظات الجمهورية منتجات دواجن تم بيعها بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق المحلي وأبثث بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعباء عن فساد هذه الدواجن سواء من جهة الاستيراد أو المزارع الداخلية وهو ما يعرض صحة المواطنين للخطر وما يمكن أن يصيبهم من جراء تناول تلك الأغذية الفاسدة".



