فرنسا: منظمة السلاح الكيماوي وجدت بقايا مواد كيماوية والنظام لم يقدم تفسيرًا لها





وأردف قائلا: "الجناة الذين يستخدمون غاز الخرذل وغاز السارين في سوريا، يجب أن يحاسبوا على جرائمهم، فالقبول بخرق نظام عدم الانتشار في سوريا يعني القبول بانهيار نظام عدم الانتشار بشكل عام".





أكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن النظام السوري يتعاون تعاونا انتقائيا مع منظمة السلاح الكيماوي، لافتا إلى أن منظمة السلاح الكيماوي وجدت بقليا مواد كيماوية، والنظام لم يقدم تفسيرا لها.وشدد "ديلاتر"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا، اليوم الإثنين، بأن استخدام السلاح الكيماوي يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، معلنا رفضه أن يتمكن النظام السوري من الفرار من العقاب لاستخدامه الكيماوي.وأشار إلى أنه لم يتوقف أبدا استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، موضحا أن غازات الكلورين استخدمت في أماكن مختلفة في سوريا، وهناك شكوك بشأن وضع الترسانة الكيميائية السورية.