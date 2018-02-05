كواليس لقاء غادة والي ومجلس أمناء "راتب للابداع" ببرنامج "90 دقيقة".. الليلة (صور)

بدعوة كريمة من د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وفى إطار دعمها الى المؤسسات الاهلية الجادة والتى تهدف الى دعم المشروعات الاجتماعية والإبداعية وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كان لقاء وزيرة التضامن الاجتماعى مع مجلس أمناء مؤسسة "حسن راتب للإبداع والابتكار" وهم الدكتور حسن راتب رئيس المؤسسة و د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ود.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق وطلعت عبد القوى رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية وأبناء د. حسن راتب محمود راتب، رحاب راتب، رشا راتب، ورضوى راتب.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشاريع الخيرية والإبداعية التى تقدمها مؤسسة حسن راتب للابداع والابتكار خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم قناة المحور من خلال برنامج "90 دقيقة" تغطية خاصة وحصرية فى الثامنة مساء اليوم الاثنين للقاء وزيرة التضامن مجلس أمناء مؤسسة راتب للإبداع والابتكار ولقاءات مع د. غادة والى ود. حسن راتب ود. مفيد شهاب ود. محمود ابو النصر وأبناء د. حسن راتب.

ومن جانبها صرحت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان المؤسسات الاهلية هى الشريك الاساسى لوزارة التضامن ، وان الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الاهلية هم الثلاث اضلاع لمثلث التنمية ، فكلما كانت الجمعيات أكثر فاعلية وأكثر نشاطاً وارتباطاً بالاحتياجات كلما استطاعنا ان نحقق إستراتيجية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت والى ان ما نراه فى مؤسسة د. حسن راتب للإبداع والابتكار من مشاركة رجال الأعمال فى التنمية ، وهذا توجه دولى ان يقوم رجال الأعمال باستثمار جزء من العائد على مشاريعهم فى العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية مما يؤدى بالفعل الى استقرار المجتمع وتقدمه ، ومما يعود بالنفع غلى النشاط الاقتصادي للدولة.

واختتمت والى بتوجبه الشكر الى د. حسن راتب وبأعضاء مجلس أمنار مؤسسة راتب للابداع والابتكار ونرحب بوجودهم فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى ، ونحن دائما نساند المؤسسات الاهلية والباب مفتوح للتعاون مع المؤسسات الجادة.

وأكد د. حسن راتب ان وجودنا اليوم فى مكتب د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى يعد تتويجاً لإنشاء وانطلاق هذه المؤسسة الكبيرة والضخمة للابداع والابتكار والتى ولدت عملاقة بامكاناتها وليست المادية فقط ولكن بما يضمه مجلس امناءها من اعضاء له خبرة وباع طوبل فى العمل العام وايضاً بما لها من من طريقة تفكير مختلفة خلال دعمها وتناولها لعدد من المشروعات الإبداعية.

وأضاف راتب: "نحن نريد من هذه المؤسسة الواعدة فى الابداع والابتكار ان نترك اثر طيب ليس لابناءنا فقط ولكن بان نكون قدوة الى الغير".

وأشار راتب أن مؤسسة الابداع والابتكار ليست وليدة فكر جديد وانما وليدة لخبرة سنيين مع مؤسسة سيناء للتنمية ومع مؤسسة سما للتنمية وهى منظمات غير هادفة للربح وتعمل فى اطار هدف ودور اجتماعى

وتابع راتب اننا مؤمنين بان الدور الاجتماعى ليس منه من الغنى على الفقير او من القادر على الغير قادر ، ولكنه حق سلام اجتماعى اول من ينعم به الغنى والقادر فهى نظرية اجتماعية تحمل فى طياتها بعد اقتصادى ، ونظرية اقتصادية تحمل فى طياتها بعد اجتماعى

وأوضح راتب ان مؤسسة الابداع والابتكار هي استكمال لمسيرة العمل الاجتماعى وان نوجه ثلث الثروة لى ولابنائى من اجلها للقيام بدور اجتماعى وهذا نوع من اعادة ترتيب الاوراق ونحن نقوم بالدور الاجتماعى منذى فترات طويلة ومنها جامعة سيناء والتى تقدم منح تتعدى 48 مليون جنيه فى السنة لابناء سيناء ولغير القادرين ونشارك فى العمل التنوى والاجتماعى فى سيناء ، فهذا ليس دور جديد وانما هو تتويج للادوار التى اقيمت من قبل مع الادوار الاقتصادية والتى تحاول ان تنمى دور اجتماعى بشكل جديد

وأكد د. مفيد شهاب عضو مجلس امناء المؤسسة ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ان فكرة اقامة مؤسسة للابداع والابتكار جاءت من فكرة للدكتور حسن راتب وابناءه حيث تبرع د. حسن بثلث ثروته هو واولاده فى سبيل اعداد هذه المؤسسة والذى بدا عملها منذ سنة تقريباً فى انشطة ثقافية وعلمية وتنموية ، ودعم شباب الباحثين ومنحهم جوائز للابداع وتشجيعهم على السفر لاستكمال الدراسة فى الخارج اذا كانوا من المواهب المتميزين

ومن جانبه اوضح د.محمود أبو النصر عضو مجلس أمناء المؤسسة ووزير التربية والتعليم الاسبق ان المؤسسة لها العديد من الانشطة من ضمنها اننا نقوم بعمل عدد من المصانع الصغيرة ونقوم بتمليكها للشباب بالاضافى الى تنمية ودعم المواهب والمبدعين وكيفية مساعدتهم وهؤلاء هم الثمرة التى من الممكن ان تجنيها مصر فى عملية التنمية والنهوض فى المستقبل

كما اكد محمود راتب عضو مجلس امناء المؤسسة ونجل د. حسن راتب اننا تربينا على هدف سامى هو اننا نهتم بالاخرين وبالعمل الخيرى وان يكون فى بؤرة اهتمامنا ، ونحن منذ عام 2010 ومن خلال جامعة سينا كنا قد بدأنا بمنح لأهالى سينا والمنطقة كانت فى البداية 11 مليون واليوم نحن سعداء بان نصل الى 50 مليون فى السنة

ومن جانبها اشارت رحاب حسن راتب عضو مجلس امناء المؤسسة اننا نهدف الى ان يكون لدينا استمرارية للتمويل وهذا هدف مهم ونعمل عليه فى هذه المؤسسة ولدينا فكر ونعمل عليه وان يكون هدفنا التنمية فى كافة المجالات من خلال مؤسسة راتب للابداع والابتكار

ويذكر ان مؤسسة د. حسن راتب للابداع والابتكار تسعى الى تقديم خدماتها الاجتماعية فى مجالات التعليم والثقافة ، الطفولة والامومة ، المساعدات الاجتماعية والتنمية الادارية والاقتصادية من خلال دعم المشروعات الصغيرة.