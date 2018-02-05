خطوات لتحنب المواد الحافظة في طعام الأطفال

هناك خطوات أساسية للبعد عن المواد الحافظة عند تحضير الطعام، وهي:-





- ابدئي بتقديم الخضار والفواكه المطبوخة والمهروسة لطفلك، واستمتعي بتجربة أنواع مختلفة لتتعرفي على ما يفضله.





- يمكنك البدء بتجربة البطاطا الحلوة والجزر والأفوكادو والموز فعادة ما يستسيغ الأطفال للطعم المائل إلى الحلاوة في البداية.





- أدخلي أيضًا اللحوم الحمراء والدجاج، بعد سلقها وهرسها دون إضافة المنكهات كالبهارات أو الملح إلى طعام طفلك في هذا العمر.





- قدمي له الحبوب الكاملة إذ تعد الحبوب الكاملة عنصراً أساسياً في تغذية الطفل لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لنموه بالإضافة إلى الألياف التي تضمن سلامة جهاز طفلك الهضمي.





- ننصحك باختيار دقيق حبوب القمح أو الأرز من سيريلاك، إذ تحتوي وجبة واحدة منه على ما يعادل 50 % من احتياجات طفلك من الحديد، كما أنها معززة بفيتامين ج لزيادة امتصاص الحديد، بالإضافة إلى الأيودين وفيتامين ب1 وغيرها من الفيتامينات والمعادن التي تضمن نمو المهارات الذهنية والإدراكية عند طفلك.





- قدمي لطفلك دقيق حبوب القمح أو الأرز من سيريلاك على البروبيوتيك بيفيدوس BL الذي يدعم حركة أمعاء سليمة وصحية، ولتزداد طمأنينتك وثقتك بأنك تختارين الأفضل، اعلمي بأن جميع منتجات سيريلاك تمر بعمليات تعقيم منها البسترة وأنها تخلو من أي نكهات صناعيّة أومواد حافظة لضمان حصول طفلك على وجبة غذائيّة صحية مُتكاملة.





- اصبري على تقديم حليب البقر الطازج أو العسل أو بياض البيض إلى أن يكمل طفلك عامه الأول.