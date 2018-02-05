رئيس امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعًا لمناقشة الضوابط الخاصة بالامتحانات

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة، عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري عموم تنمية المواد، بحضور خالد عبد الحكم، مدير عام الامتحانات؛ لمناقشة الضوابط الخاصة بمواصفات الورقة الامتحانية، وإجراءات التقدم لاختيار مقدري الدرجات ممن يقومون بتدريس المادة فعليًا.





وأكد "حجازي" أهمية استخدام الكتاب المدرسي المقرر بكل اللغات عند وضع الامتحان، ومراعاة أن يقيس الامتحان نواتج التعلم الأساسية، والبعد عن الأسئلة السياسية، والتفصيلات الدقيقة التي من شأنها الحفظ والتلقين، موجهًا بأن يكون عدد الأسئلة مناسبًا للزمن المحدد للإجابة مع مراعاة عدد الجزئيات داخل كل سؤال، ومراجعة فنيات صياغة الأسئلة والبدائل المحتملة للإجابة، والتركيز على أن يكون المطلوب من السؤال واضحًا للطالب.





وكلف "حجازي" مديري عموم تنمية المواد بإعداد نماذج استرشادية؛ لرفعها على موقع الوزارة لاستفادة الطلاب منها في التدريب على نظام الامتحان.





كما دارت مناقشات حول عدد الأسئلة ونوعيتها لكل امتحان، واستقر الرأي على البقاء على نفس عدد الأسئلة ونوعيتها كما هو العام الماضى؛ لأن خفض عدد الأسئلة سوف يزيد من درجة كل سؤال وبالتالي عند إجابة الطالب إجابة خاطئة تتأثرالدرجات التى يحصل عليها بشكل كبير.



