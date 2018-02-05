ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خطوة واحدة تفصل صلاح عن ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف عليها

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:47 م
خطوة واحدة تفصل صلاح عن ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف عليها
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

حدد الأيرلندي فيل باب أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق الشرط الوحيد لانتقال محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني إلى برشلونة أو ريال مدريد في الصيف المقبل.


وأكد أسطورة ليفربول في تصريحات نشرتها صحيفة سكاي سبورت على أن صلاح في حالة تألقه مع منتخب بلاده بكأس العالم القادمة سيجبر برشلونة والريال على تقديم عروض رسمية للتعاقد معه.


وأضاف أسطورة ليفربول أن القيمة السوقية لمحمد صلاح لن تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني وذلك نظراً للأداء المميز الذي يقدمه مع الريدز منذ إنطلاقة الموسم الجاري.


الجدير بالذكر أن صلاح سجل هدفي الريدز في لقاء توتنهام بالأمس ورفع رصيده للهدف رقم 21 في المركز الثاني خلف هاري كين متصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدف.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح ريال مدريد توتنهام برشلونة الريدز الدوري الإنجليزي أخبار ليفربول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
1
x
17:00
4
المصري البورسعيدي
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
23:00
-
مالاجا
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
21:00
-
بورتيمونينسي
فيتوريا سيتوبال
-
x
23:00
-
بيلينينسيش
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:45
-
جنوى
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
22:00
-
تشيلسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/5/2018 7:10:01 PM