خطوة واحدة تفصل صلاح عن ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف عليها

حدد الأيرلندي فيل باب أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق الشرط الوحيد لانتقال محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني إلى برشلونة أو ريال مدريد في الصيف المقبل.





وأكد أسطورة ليفربول في تصريحات نشرتها صحيفة سكاي سبورت على أن صلاح في حالة تألقه مع منتخب بلاده بكأس العالم القادمة سيجبر برشلونة والريال على تقديم عروض رسمية للتعاقد معه.





وأضاف أسطورة ليفربول أن القيمة السوقية لمحمد صلاح لن تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني وذلك نظراً للأداء المميز الذي يقدمه مع الريدز منذ إنطلاقة الموسم الجاري.





الجدير بالذكر أن صلاح سجل هدفي الريدز في لقاء توتنهام بالأمس ورفع رصيده للهدف رقم 21 في المركز الثاني خلف هاري كين متصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدف.