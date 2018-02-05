تباين فى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأثنين 5/2/2018

تباين أداء سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم الأثنين، حيث خفض بنكا مصر والأهلي سعر الدولار أمام الجنيه بين قرش و4 قروش مقارنة بمستوياته في الصباح، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس قرشين.





وخفض البنك الأهلي المصري سعر الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع في بداية التعاملات.





وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع صباحا.





بينما رفع بنك قناة السويس سعر الدولار إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.





وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول والبركة والعربي الإفريقي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.





وفى سوق الموازى شهد حالة من الاستقرار عند متوسط سعر 17.85 جنيه.