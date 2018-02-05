سافيتش وغودين يعقدان موقف أتلتيكو مدريد

سيفتقد نادي أتلتيكو مدريد لجهود مدافعيه الأساسيين، ستيفان سافيتش ودييغو غودين، لمدة ثلاثة أسابيع للإصابة، بحسب ما نشرته اليوم الإثنين الصحافة الإسبانية.





وانسحب سافيتش أمس الأحد من مباراة فريقه أمام فالنسيا في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بسبب متاعب عضيلة، ومن المنتظر أن يخضع لفحص طبي اليوم للتحقق من إصابته بتمزق في العضلات المأبضية في فخذه الأيسر، وحال التأكد منها سيغيب عن اللعب 20 يوماً.





أما غودين، الذي تعرض للكمة قوية من جانب حارس فالنسيا، نيتو، أفقدته بعض أسنانه، فتم استبداله وتوجه لاحقاً إلى مركز طبي بمدريد، حيث فام بفحصه متخصص.





وتبين تعرض اللاعب الأوروغوياني لضربة قوية أدت لكسر ثلاثة من أسنانه في الفك العلوي، وسيحتاج لعلاج بمنطقة الوجه والفك، سيضطره للغياب عن الملاعب ثلاثة أسابيع وفقاً للأطباء، وحال خضوعه لجراحة، ستزيد مدة غيابه.





ومن ثم سيغيب اللاعبان، بحسب ما كشفت عنه صحيفة (آس)، عن مباريات ملقة وأتلتيك بلباو وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكذلك عن مواجهة كوبنهاغن بالدوري الأوروبي.





ويأمل أتلتيكو في عودتهما للمشاركة بمباراة برشلونة مطلع مارس (آذار) المقبل.



