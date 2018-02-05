"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامجي "الكورة كل يوم" وملعب شريف"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إيقاف برنامج "الكورة كل يوم"، والمُذاع على قناة "الحدث"، لمدة أسبوع، لوقوع تجاوز مهني وصفه المجلس بـ"الجسيم"، حيث تردد على لسان مُقدم البرنامج في الآونة الأخيرة عبارة "بهلول الكرة المصرية"، واصفًا بهذه الكلمة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ونجله بكلمة "بهلول الصغير"، وقرر المجلس إحالة مقدم البرنامج عبدالناصر زيدان إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه، وقيام النقابة بإخطاره بالنتيجة.







ونص القرار على أنه صدر بناءً على توصية لجنة ضبط الأداء الإعلام الرياضي بالمجلس، تقرر أيضًا إيقاف برنامج "ملعب شريف" على قناة l t c لمدة أسبوع، لما بدر من تجاوزات في هذه الحلقة، حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق، أبرزها هجومه على إحدى الصحف، كما هاجم رجل الأعمال "مجدي العتال"، وتحدث عن إبراهيم حسن بشكل لا يليق.

كما تضمن القرار إحالة مقدم البرنامج أحمد الشريف إلى نقابة الإعلاميين، للتحقيق معه، وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتييجة، والإنذار بتوقيع غرامة على قناة l t c قدرها 25 ألف جنيه، تُضاف إلى أي عقوبة ستقع على القناة، في حال تكرار المخالفة.





وقال أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذه القرارات، صدرت بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس.







