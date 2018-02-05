رامي رضوان في معايشة لمتابعة سير العمل لتطوير عشوائيات "تل العقارب" (صور)

قام الإعلامى رامي رضوان، مقدم برنامج برنامج "8 الصبح"، المذاع على dmc فى حلقة صباح اليوم بعمل معايشة على الهواء مباشرة لسير العمل فى تطوير المنطقة العشوائية "بتل العقارب" وتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة .

وقام "رضوان" باستعراض تفاصيل المشروع أثناء تواجده وسط العمال فضلا عن التطرق للخطط المستقبلية للدولة للقضاء نهائيا على العشوائيات.

برنامج "8 الصبح" من التقديم الإعلامى رامى رضوان والإعلاميات اية جمال الدين وهبة ماهر وداليا أشرف وأية الغريانى، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى احمد الطاهرى.