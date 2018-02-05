محافظ الفيوم يطلب حل مشكلة أرض إصلاح زراعي لإقامة محطة صرف صحي

طلب الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، من المهندس حسن صفوت عقد اجتماع عاجل مع المسئولين بالإصلاح الزراعي والأملاك للتوصل الى حل او مقترحات لموضوع استعادة ثمانية عشر فدانا ملك الإصلاح الزراعى بقرية المشرك قبلي، والتي قام بعض المواطنين بوضع يدهم عليها، وذلك ليتمكن الأهالي من استغلالها فى بناء محطة معالجة لمشروع الصرف الصحي.



