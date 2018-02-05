محافظ الفيوم يطلب حل مشكلة أرض إصلاح زراعي لإقامة محطة صرف صحي
الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:43 م
ريهام على
طلب الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، من المهندس حسن صفوت عقد اجتماع عاجل مع المسئولين بالإصلاح الزراعي والأملاك للتوصل الى حل او مقترحات لموضوع استعادة ثمانية عشر فدانا ملك الإصلاح الزراعى بقرية المشرك قبلي، والتي قام بعض المواطنين بوضع يدهم عليها، وذلك ليتمكن الأهالي من استغلالها فى بناء محطة معالجة لمشروع الصرف الصحي.
وأكدت المذكرة المقدمة من المهنس حسن صفوت رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق، أن قطعة الأرض محل الشكوى توجد بحوض عبدالله بالمشرك قبلى وهى متداخلة مع أطيان أخرى تابعة للإصلاح الزراعي مباعة للمنتفعين منذ عام 1990.
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