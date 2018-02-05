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غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة بنها

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:38 م
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة بنها
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محمد نبيل
 

يعقد غدًا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لمجلس جامعة بنها يرأسه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، لمناقشة عددا من الموضوعات فى مقدمتها التوعية لدى الطلاب بأهمية المشاركة فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار الطلاب شركاء فى مستقبل الوطن وأن أصواتهم الانتخابية تؤثر فى هذا المستقبل على مدى 4 سنوات قادمة هى فترة الرئيس المنتخب.

كما يناقش الاجتماع أهمية القيام بالأنشطة الطلابية في الفصل الدراسي الثاني، واستعراض خطط هذه الأنشطة فى كل كلية من كليات الجامعة، كما يستعرض القاضى مع عمداء الكليات بالجامعة ما توصلت إليه الكليات لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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