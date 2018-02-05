نقابة المرشدين تغلق باب التصويت لانتخاب النقيب والأعضاء.. والنتيجة: عدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

أغلقت اللجنة المنظمة لانتخاب المرشدين السياحيين بالأقصر، باب التصويت على مقعد النقيب والأعضاء، معلنة عدم اكتمال النصاب القانوني للمصوتين من الجمعية العمومية.



وقال الطيب عبد الله، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر،إن عدد من المرشحين على منصب رئيس النقابة، 3 أعضاء، والمرشحين للعضوية المجلس، 8 أعضاء، ليتم اختيار واحد من القائمة الأولى، و4 من مرشحي العضوية.



وأوضح "عبد الله" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن نقابة الأقصر يشارك فيها 4 آلاف مرشد، ومن يحق لهم التصويت 1260 منهم، لقيامهم بتسديد اشتراكات 2017، ونظرًا لهذا العدد يتم عمل لجان فرعية بالقاهرة وأسوان، للمرشدين المقيدين على منطقة الأقصر، ولكن ظروف عملهم لم تسمح لهم بالتواجد في المحافظة.



وأشار إلى أن النصاب القانوني لعدد المصوتين لم يكتمل خلال انتخابات اليوم والذي ينص على تصويت 50% +1 ممن يحق لهم التصويت، حيث صوت 275 مرشدًا بمقر انتخابات الأقصر، و6 بلجنة القاهرة، و9 بلجنة أسوان، لافتًا إلى إعادة الانتخابات خلال الأسبوع المقبل.



جدير بالذكر أن قائمة المرشحين على مقعد عضوية رئاسة النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالأقصر، ضمت، أيمن حسان عبد الظاهر، ومصطفى رفاعي أحمد، وأحمد علي أحمد"، وشملت قائمة المرشحين للعضوية، محمد همام محمد، زكريا كمال الطاهر، مبارك سعد الله ابراهيم، محمود أحمد أحمد الطيب، محمد سيد أحمد جلال، كرم حلمي محمد، محمد محمود يوسف علي، جورج مكين تامر بولس.