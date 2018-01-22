التحالف العربي بقيادة السعودية يقدم 1.5 مليار دولار مساعدات لليمن

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يوم الاثنين إنه سيقدم 1.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن حيث يدعم الحكومة المعترف بها دوليا ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ ثلاث سنوات.





وأضاف التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ويضم أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان إنه سيمد جسرا جويا إلى مأرب وينشئ 17 ممرا بريا لتوصيل المساعدات وسيقوم بزيادة الطاقة الاستيعابية للموانيء اليمنية لاستقبال الشحنات الإنسانية والمواد الأساسية.





وقال العقيد تركي المالكي إن التحالف يدعم مهمة إنسانية مخططة ومفصلة بشكل احترافي بقوة ودقة عسكرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها لإنهاء معاناتهم.





وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يعتمد 8.3 مليون شخص بشكل كامل على المساعدات الغذائية الواردة من الخارج كما يعاني 400 ألف طفل من سوء تغذية حاد.





وضخ التحالف بالفعل مساعدات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لليمن حيث مازالت الحرب تقلص الإمدادات الغذائية لأكثر من النصف ودفعت البلاد إلى شفا مجاعة مع تفشى الكوليرا والدفتيريا.





وقال البيان إن برنامج المساعدات الجديد يسعى إلى زيادة الواردات الشهرية إلى 1.4 مليون طن متري مقابل 1.1 مليون طن متري العام الماضي.





وأشار رسم توضيحي مرافق إلى أنه سيتم مد طرق الإمدادات البري إلى الأراضي الشمالية التي يسيطر عليها المقاتلون الحوثيون الذين يحاربون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي مقرها في جنوب البلاد.



