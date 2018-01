"this is us" يحصد جائزة أفضل فريق عمل لمسلسل درامي بحفل "ساج"

حصد مسلسل "this is us" جائزة أفضل فريق عمل لمسلسل درامي بحفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.









وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من فريق عمل مسلسل "ذا كراون"، وفريق عمل مسلسل "جيم أوف ثرونز"، وفريق عمل مسلسل "ذا هاند ميدز تيل"، وفريق عمل مسلسل "سترينجر ثينجز".





وتعد هذه الدورة رقم 24 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، والتي ستشهد للمرة الأولى اختيار أحد فناني هوليوود ليكون مقدمًا رسميًا للحفل على غرار مهرجانات كبرى مثل الجولدن جلوب والأوسكار، حيث تم اختيار الفنانة الأمريكية "كريستين بيل" نجمة فيلم "فروزين" لتقدم الحفل.