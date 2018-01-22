تفاصيل مباراة سوانزي سيتي وليفربول اليوم الإثنين 22-1-2018 بالدوري الإنجليزي

يستقبل نادي سوانزي سيتي، منافسه فريق ليفربول، اليوم الإثنين 22-1-2018 على ملعب "ليبرتي" في الساعة 10 مساءً، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بينما يحل نادي سوانزي سيتي في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.