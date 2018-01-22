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أخبار تشيلسي.. هازارد يوضح موقفه من الرحيل عن البلوز

الإثنين 22/يناير/2018 - 04:45 ص
أخبار تشيلسي.. هازارد يوضح موقفه من الرحيل عن البلوز
هازارد
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أحمد عصام
 

أكد إيدين ھازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه مستمتع مع الفريق ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية، وأنه يسعى لتحقيق البطولات مع البلوز.

 

وأضاف ‏هازارد في تصريحات صحفية: "حديث والدي عن لعبي لريال مدريد، والدي يقول أشياء سيئة ببعض الأوقات، لقد تحدثت معه ولا تقلقوا".

 

وتابع: "‏تركيزي كله مع تشيلسي، أملك سنتين في عقدي وأنا سعيد هنا لكن سنرى ماذا يمكن أن يحدث بعد نهاية الموسم".

 

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