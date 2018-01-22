أخبار تشيلسي.. هازارد يوضح موقفه من الرحيل عن البلوز

أكد إيدين ھازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه مستمتع مع الفريق ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية، وأنه يسعى لتحقيق البطولات مع البلوز.

وأضاف ‏هازارد في تصريحات صحفية: "حديث والدي عن لعبي لريال مدريد، والدي يقول أشياء سيئة ببعض الأوقات، لقد تحدثت معه ولا تقلقوا".

وتابع: "‏تركيزي كله مع تشيلسي، أملك سنتين في عقدي وأنا سعيد هنا لكن سنرى ماذا يمكن أن يحدث بعد نهاية الموسم".