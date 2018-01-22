الأسيوطي: طلبنا 10 مليون جنيه مقابل انضمام عنتر للزمالك

أشار محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي، أنهم وضعوا الزمالك أمام 3 خيارات لضم محمد عنتر مهاجم الفريق، وسبق أن طلبنا 10 مليون من الأهلي لبيع اللاعب.

وقال الأسيوطي في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "الخيار الأول سداد 20 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي، والخيار الثاني دفع 15 مليون مع وجود بند يسمح للأسيوطي بالحصول على 20 % حال بيعه".

وتابع: "الخيار الثالث استعارة اللاعب 6 شهور مقابل 5 مليون جنيه، وعلي ماهر المدير الفني للفريق قدم أوراق اعتماده كمدرب واعد مع الأسيوطي، وأتمنى أن يحافظ الفريق على هذا المستوى المتميز".