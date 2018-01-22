الأسيوطي: طلبنا 10 مليون جنيه مقابل انضمام عنتر للزمالك
الإثنين 22/يناير/2018 - 04:41 ص
أحمد عصام
أشار محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي، أنهم وضعوا الزمالك أمام 3 خيارات لضم محمد عنتر مهاجم الفريق، وسبق أن طلبنا 10 مليون من الأهلي لبيع اللاعب.
وقال الأسيوطي في مداخلة هاتفية لبرنامج
"مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "الخيار الأول سداد 20
مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي، والخيار الثاني دفع 15 مليون مع وجود بند
يسمح للأسيوطي بالحصول على 20 % حال بيعه".
وتابع: "الخيار الثالث استعارة اللاعب
6 شهور مقابل 5 مليون جنيه، وعلي ماهر المدير الفني للفريق قدم أوراق اعتماده كمدرب
واعد مع الأسيوطي، وأتمنى أن يحافظ الفريق على هذا المستوى المتميز".
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