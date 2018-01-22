الأيام الأخيرة في حياة "الأسمر" كبير مشجعي بنها (صور)

توفى أمس الأحد، خالد الأسمر أحد كبار مشجعي نادي بنها عن عمر يناهز 55 عاما عقب صراع مع المرض، والذي كان حريصاً دائماً على مؤازرة فريق الكرة الأول من خلال التشجيع بحرارة والحضور لجميع مباريات الفريق البنهاوي وعشقه لمؤازرة نادي بنها في كل المباريات الودية أو الرسمية.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" من خلال جروب "رابطة جماهير مشجعي فرق نادي بنها" أنباء تفيد بوفاة "الأسمر" وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية بعدما نُقل للعناية المركزة بأحد مستشفيات بنها بعد تعرضه لأزمة مفاجئة، ونفت أكثر من جهة مقربة من الأسمر سواء أسرته أو المركز الإعلامي بنادي بنها واصفين إياها بالشائعات، مؤكدين في تصريحات صحفية أن الأسمر حالته غير مستقرة مما اضطر الأطباء لوضعه على أجهزة التنفس الصناعي؛ لمساعدته على التنفس بشكل جيد، وتحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وكانت حملات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طالبت بزيارة خالد الأسمر كبير مشجعي نادي بنها الرياضي بالمستشفى، وذلك بعد حضوره مباراة بنها وقويسنا ضمن دوري الدرجة الثالثة رغم تأخر حالته الصحية وسط اندهاش الجميع من اخلاص هذا الرجل لكيان نادي بنها الرياضي.

ورغم مرضه الشديد تغلب عشقه وحبه لنادي بنها على آلام المرض ومعاناة الرعاية والحصول على العلاج الكافي، وخرج كبير مشجعي نادى بنها "الأسمر" من المستشفي بناءا على رغبته ذاهبا إلى "ستاد بنها الرياضي" ليتابع مبارة بنها وقويسنا من المدرجات لتشجيع ومؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنها، ويعود بعدها إلى المستشفى مرة أخرى المباراة التي لعبت ضمن دوري القسم الثالث من عمر المجموعة السابعة "أ" والتي أقيمت على أرضية ملعب استاد بنها الرئيسي بالموسم الحالي.

ترك "الأسمر" مستشفى بنها التي كان يعالج فيها، حاملا في يده "كيس القسطرة"، لتشجيع نادي بنها خلال المباراة التي انتصر فيها أبناء بنها بهدفين نظيفين.

مباراة الوداع

وكان آخر مشهد للأسمر مع نادي بنها عندما قرر حضور مباراة بنها أمام طوخ في الموسم الحالي بدوري القسم الثالث، والتي أقيمت على ملعب استاد بنها الفرعي وانتهت بالتعادل 1-1 "رغم مرضه الشديد" حاملا في يديه "علبة عصير" وكانت أصعب المراحل لأنها الحضور الأخير قبل أن يتوفى مساء أمس.