ستيرلينج كي براون يحصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي بحفل نقابة ممثلي الشاشة
الإثنين 22/يناير/2018 - 04:29 ص
أحمد جمال أحمد – نور طلعت
حصد النجم "ستيرلينج كي براون "جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي بحفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.
وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من "جيسون بيتمان"، "بيتر دينكلاج"، و"ديفيد هاربور"، و"بوب أودنكرك".
وتعد هذه الدورة
رقم 24 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، والتي ستشهد للمرة الأولى اختيار أحد فناني هوليوود
ليكون مقدمًا رسميًا للحفل على غرار مهرجانات كبرى مثل الجولدن جلوب والأوسكار، حيث
تم اختيار الفنانة الأمريكية "كريستين بيل" نجمة فيلم "فروزين"
لتقدم الحفل.
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