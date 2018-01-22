ستيرلينج كي براون يحصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي بحفل نقابة ممثلي الشاشة

حصد النجم "ستيرلينج كي براون "جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي بحفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من "جيسون بيتمان"، "بيتر دينكلاج"، و"ديفيد هاربور"، و"بوب أودنكرك".



