حوار| سيف الجزيري: لدي عرض رسمي من تركيا.. هدفي التواجد في المونديال وغير قلق على طنطا

لفت الأنظار إليه بشدة في الفترة الأخيرة مع فريقه طنطا، بتسجيله عددا من الأهداف المؤثرة والمهمة مع أبناء السيد البدوي، إنه التونسي سيف الدين الجزيري، القادم من صفوف الإفريقي التونسي، مطلع الموسم الجاري.

"الفجر الرياضي " أجرى حوارا مع سيف الدين الجزيري مهاجم نادي طنطا والذي يواصل تألقه مع فريقه مؤخرا.

كيف جاء التعاقد معك من قبل إدارة طنطا؟

جاء التعاقد في بداية الموسم من قبل مدير الكرة السابق عبد الظاهر السقا والذي أصر على تواجدي مع الفريق وبالفعل بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة الإفريقي التونسي وقعت لمدة 3 مواسم.

هل هناك اختلاف بين الكرة المصرية ونظيرتها التونسية؟

بالطبع هناك اختلافات بين الكرة المصرية والتونسية ولكن ليست اختلافات كبيرة، فالاختلافات تتمثل في الملاعب والجماهير في تونس هناك جماهير غفيرة تحضر المباريات بشكل مستمر، لكن هنا الجماهير غائبة عن الحضور وأتمنى عودتها للملاعب.

كيف ترى مستقبل فريق طنطا خلال دوري هذا الموسم؟

غير قلق على فريقي خلال منافسات هذا الموسم فنادي طنطا به مقومات كبيرة للنجاح وسنحاول من أجل بقاء الفريق في دوري هذا الموسم.

هل هناك عروض من داخل أو خارج مصر لك خلال هذه الفتره؟

لا توجد عروض من داخل مصر، بينما العرض الوحيد الرسمي هو عرض فريق أنطاليا سبور التركي والذي خاطب نادي طنطا مؤخرا بشأن انتقالي لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو عرض مغري جدا لي وللنادي، لكن أترك هذا الأمر لإدارة نادي طنطا.

هل راض عن مستواك خلال الفترة الماضية مع فريق طنطا؟

بالطبع الحمد لله على كل شي فقد أحرزت أربعة أهداف لفريق طنطا خلال 19 مباراة شاركت خلالهم سواء بشكل أساسي أو بديل.

هل تربطك علاقة بعلي معلول لاعب النادي الاهلى؟

نعم على معلول صديقي جدا وتربطني به علاقة قوية، فهو من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، وأتوقع له أداء ممتاز مع منتخب تونس خلال كأس العالم.

ما طموح سيف الجزيري خلال الفترة القادمة؟

بالطبع الحلم الذي يراودني اللعب في كأس العالم القادم وسأسعى بكل ما أوتيت من قوة لاثبات جدارتي بالدفاع عن ألوان منتخب بلادي خلال كأس العالم.