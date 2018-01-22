داعية: المجتمع المسلم يميل للكراهية ضد المرأة.. وأؤيد الزواج المدني



جاء ذلك في لقاء مع قناة LTC الفضائية، ردًا على فتوى الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، بتحريم الدردشة (الشات)، بين الرجل والمرأة.





وأضاف "سلطان": "مش هتلاقي المنظومة دي مظبوطة، لأن المجتمع المسلم مجتمع ذكوري، مجتمع يميل للكراهية ضد المرأة، يميل للحقد على المرأة"، مؤكدًا أنه يؤيد الزواج المدني، لافتا إلى أنه لا يوجد دليل على غير ذلك في القرآن وكلها "فتية سياسية جاءوا بمن أفتى بها بالأجر من أجل أن يُصبغ الإسلام بصبغة التخلف والرجعية" -حسب قوله-.



من جانبه، اتهمه الداعية السلفي سامح عبدالحميد، بأنه يبيح زواج المسلمة من المسيحي، فرد قائلا: "لم أقل ذلك".

قال الشيخ رشيد سلطان، الباحث والداعية الإسلامي، إنه في الدين الإسلامي تلعن الملائكة المرأة التي تمتنع عن زوجها لغير عذر، بينما لا يحدث ذلك مع الرجل، ونفس الأمر بالنسبة لزواج المسلم من مسيحية، وعدم السماح للمسلمة بالزواج من مسيحي.