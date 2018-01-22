ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

داعية: المجتمع المسلم يميل للكراهية ضد المرأة.. وأؤيد الزواج المدني

الإثنين 22/يناير/2018 - 04:50 ص
داعية: المجتمع المسلم يميل للكراهية ضد المرأة.. وأؤيد الزواج المدني
الشيخ رشيد سلطان
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الشيخ رشيد سلطان، الباحث والداعية الإسلامي، إنه في الدين الإسلامي تلعن الملائكة المرأة التي تمتنع عن زوجها لغير عذر، بينما لا يحدث ذلك مع الرجل، ونفس الأمر بالنسبة لزواج المسلم من مسيحية، وعدم السماح للمسلمة بالزواج من مسيحي.

جاء ذلك في لقاء مع قناة LTC الفضائية، ردًا على فتوى الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، بتحريم الدردشة (الشات)، بين الرجل والمرأة.

وأضاف "سلطان": "مش هتلاقي المنظومة دي مظبوطة، لأن المجتمع المسلم مجتمع ذكوري، مجتمع يميل للكراهية ضد المرأة، يميل للحقد على المرأة"، مؤكدًا أنه يؤيد الزواج المدني، لافتا إلى أنه لا يوجد دليل على غير ذلك في القرآن وكلها "فتية سياسية جاءوا بمن أفتى بها بالأجر من أجل أن يُصبغ الإسلام بصبغة التخلف والرجعية" -حسب قوله-.

من جانبه، اتهمه الداعية السلفي سامح عبدالحميد، بأنه يبيح زواج المسلمة من المسيحي، فرد قائلا: "لم أقل ذلك".
المزيد عن: مسيحية مسلم زواج اللدين الاسلامي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
زامبيا
-
x
21:00
-
ناميبيا
أوغندا
-
x
21:00
-
ساحل العاج
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
-
x
14:30
-
المقاولون العرب
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
22:00
-
مالاجا
الدوري الإنجليزي الممتاز
سوانزي سيتي
-
x
22:00
-
ليفربول
دوري الخليج العربي الاماراتي
الشارقة
-
x
15:10
-
الظفرة
الإمارات
-
x
17:45
-
الوصل
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:45
-
جنوى
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/22/2018 5:59:04 AM