رئيس المقاصة: لم نطلب 40 مليون جنيه مقابل "سامي".. وعلاقتنا بالأهلي جيدة

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، أن علاقته مع النادي الأهلي طيبة للغاية، وأن مجلس الإدارة رفض عرض الأهلي لضم سامي ومودي من حيث المبدأ.

وأضاف عبد السلام خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "لا يحق لأي لاعب الانتقال من المقاصة إلا بموافقتنا، ولا صحة بأننا طلبنا 40 مليون جنيه مقابل انتقال سامي للأهلي، وأتمنى موافقة إدارة القلعة الحمراء على انتقال أحمد عادل عبد المنعم للمقاصة".

وتابع: "لن نفرط في أي لاعب لأي فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولم أفاتح أيا من لاعبينا بخصوص توقيعهم للأهلي، وتوقيع أي لاعب لناد أخر يعرضه والنادي للعقوبة".

وواصل: "المقاصة ناد صغير لا يقارن بـ الأهلي ولكننا قادرون على الدفاع عن نادينا، وتعاقدنا مع أنطوي يتيح لنا الشراء النهائي له من الأهلي ب 600 ألف دولار، والمقاصة استغنى عن الثنائي بوكو وعماد فتحي للزمالك لعدم حاجته لهما".